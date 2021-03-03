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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Отрутохімікати та важкі метали: у воді Дніпра виявили понад 20 забруднювачів

Під час масштабного дослідження води у річці Дніпро фахівці виявили 21 забруднюючу речовину, зокрема важкі метали.

річка дніпро

За інформацією Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів, у жовтні 2020 року науковці взяли проби з Дніпра і його приток – 27 проб води та п’ять проб риби, дослідження провели на понад 67 тис. речовин.

– Визначено 21 речовину-забруднювач. З-поміж них 19 синтетичних речовин: сільськогосподарські отрутохімікати, фармацевтичні препарати та речовина, що використовується у парфумерії – синтетичний мускус. А також два важких метали: цинк та мідь, – зазначила прес-служба профільного відомства.

Загалом дослідження виявило 161 забруднювач у водах річок.

Забруднювачі:

  • 95 – у зоні скидання Київводоканалу (Бортницька станція аерації);
  • 87 – у річці Рось (вплив стічних вод Білоцерківвода);
  • 66 – у річці Рось (Корсунь-Шевченківський);
  • 56 – у річці Білоус (Чернігів).

У пробах риби виявили перевищення рівня ртуті поблизу Деснянського питного водозабору. Також у високих концентраціях виявили антипірени – речовини, які ускладнюють займання матеріалів.

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Забруднення річок

У трьох річках України зафіксували перевищення концентрації токсичності.

У Дніпрі, Дністрі та Дону фахівці виявили пестициди, ліки, а також важкі метали.

Детальніше про проблему забруднення річок в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України

Фото: Dreamstime

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