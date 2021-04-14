PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Менше, ніж у Середземному: вчені виміряли вміст мікропластику у Чорному морі

Турецькі науковці встановили, що забрудненість Чорного моря становить понад 1 млн частинок на 1 кв м. морської поверхні.

Менше, ніж у Середземному: вчені виміряли вміст мікропластику у Чорному морі

Вчені університету Реджепа Таїпа Ердогана повідомляють, що кількість мікропластику збільшується з кожним днем, а морські істоти, які харчуються планктоном, сприймають пластикові частинки за їжу і ковтають.

Читайте
В Україні у 6 разів збільшилися штрафи за забруднення земель

Доцент університету Ульген Айтан розповіла, що мікропластик розміром до 5 мм знайшли навіть у організмах зоопланктону.

– Пластмаса є не тільки в аквакультурі. Пластмаси є у воді, яку п’ємо, у повітрі, яким дихаємо, та у всіх видах обробленої їжі, – розповіла доцент.

Вчені також наголосили, що таке забруднення спричинено діяльністю людини і наразі у світі не залишилось жодного моря без мікропластику.

Зокрема у 2020 році дослідницька група з микропластику факультету рибного господарства у Манчестерському університеті встановила, що забрудненість Середземного моря становить 1,9 млн частинок на кв м.

Виявлені частинки ймовірно були волокнами одягу та рештками предметів, які руйнувались з часом.

Вода у Дніпрі

Під час маштабного дослідження води у Дніпрі, фахівці виявили 21 забруднюючу речовину та навіть важкі метали.

З поміж цих речовин 19 – синтетичні сільськогосподарські отрутохімікати, фармацевтичні препарати та речовина, що використовується у парфумерії.

Джерела: DHA, Science

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка