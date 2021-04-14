Турецькі науковці встановили, що забрудненість Чорного моря становить понад 1 млн частинок на 1 кв м. морської поверхні.

Вчені університету Реджепа Таїпа Ердогана повідомляють, що кількість мікропластику збільшується з кожним днем, а морські істоти, які харчуються планктоном, сприймають пластикові частинки за їжу і ковтають.

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Доцент університету Ульген Айтан розповіла, що мікропластик розміром до 5 мм знайшли навіть у організмах зоопланктону.

– Пластмаса є не тільки в аквакультурі. Пластмаси є у воді, яку п’ємо, у повітрі, яким дихаємо, та у всіх видах обробленої їжі, – розповіла доцент.

Вчені також наголосили, що таке забруднення спричинено діяльністю людини і наразі у світі не залишилось жодного моря без мікропластику.

Зокрема у 2020 році дослідницька група з микропластику факультету рибного господарства у Манчестерському університеті встановила, що забрудненість Середземного моря становить 1,9 млн частинок на кв м.

Виявлені частинки ймовірно були волокнами одягу та рештками предметів, які руйнувались з часом.

Вода у Дніпрі

Під час маштабного дослідження води у Дніпрі, фахівці виявили 21 забруднюючу речовину та навіть важкі метали.

З поміж цих речовин 19 – синтетичні сільськогосподарські отрутохімікати, фармацевтичні препарати та речовина, що використовується у парфумерії.

Джерела: DHA, Science