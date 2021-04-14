РФ дополнительно перекинула в Крым до 25 тыс. военных — миссия США в ОБСЕ

Россия перебросила во временно аннексированный Крым дополнительно от 15 до 25 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан во время специального совместного заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности Постоянного совета в Вене.

Австриан отметила, что согласно информации, сейчас в Российской Федерации на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

— РФ перебросила 15-25 тыс. военных в Крым или ближе к границам Украины. Это пехота, противотанковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернутые современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны, — сообщила она.

Австриан добавила, что вдоль международно признанной границы с Украиной с 2015 года Россия значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военных, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону.

В последнее время Россия существенно увеличивает боевые действия своих гибридных сил на оккупированной части Донбасса, грубо нарушая режим прекращения огня и всячески пытается обвинить в этом украинские войска.

Также Кремль наращивает войска в Крыму и возле границ Украины. Это вызвало беспокойство у западных союзников Украины. США, ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и осудили действия России.

Североатлантический альянс призвал РФ немедленно остановить провокации и обострения ситуации на Донбассе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс четко отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.