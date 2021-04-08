Игра мускулами в информационной войне: почему РФ перебрасывает в Черное море корабли

Российско-оккупационные войска не просто увеличивают обстрелы на Донбассе, Кремль перебрасывает войска к украинской границы.

Независимые российские исследователи Conflict Intelligence Team опубликовали видео и фотодоказательства, как россияне развернули военный лагерь в Воронежской области РФ, всего в 170 километрах от границы Украины. Доказывают это и снимки со спутника, которые опубликовал американский журналист Кристиан Триберт.

Со срочным визитом в Киев прибыл министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и заверил в полной поддержке Варшавы. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня звонила российскому президенту. Она требует от Владимира Путина прекратить увеличивать военное присутствие возле украинских границ, чтобы снизить эскалацию ситуации.

Однако российский президент продолжает обвинять наше государство в обострении ситуации. В то же время украинская власть убеждает — будет восстанавливать территориальную целостность дипломатическими методами.

Впрочем военные эксперты говорят — паниковать рано. Тех войск, которые Кремль перебросил к границе с Украиной, в настоящее время недостаточно для нападения на нашу страну.

— Нет сил и средств для того, чтобы переходить в наступление. Ударной группировки нет для полномасштабного вторжения, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Также сегодня начала появляться информация о том, что Россия перебрасывает в Черное море свои корабли. И это только ответ на учения НАТО, которые прошли в Украине месяц назад. Этакая игра мышцами и не в фактической, а в информационной войне — убежден Олег Жданов.

Между тем, подразделения береговой обороны на Азовском побережье уже получили 12 комплектов современных ракетных систем, чтобы в случае чего противостоять российскому флоту. Поэтому большой поток информации об обострении сыграл только нам на руку. Ведь об Украине снова заговорили.

— Отреагировал не только Запад, но и США, Великобритания, Канада, и остальные. Все позвонили, все выразили свою поддержку Украине. Я скажу, что это наша победа в информационной войне с РФ, — добавляет Жданов.

Поэтому очередная информационная атака Кремля провалилась и доказала: Украина не осталась один на один с агрессором. Нам есть кому помочь и в случае активного наступления мы сможем сдержать оккупанта.

Чего добивается Россия?

эскалация конфликта продолжается с января 2021 года. А после недавней концентрации войск РФ на границе с Украиной приходится с новой силой активизировать переговоры и искать пути деэскалации ситуации.

Факты ICTV рассказывают, что известно о переговорах Зеленского с Меркель и Макроном и как они могут повлиять на ситуацию на Донбассе.

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