В Нигере произошел пожар в школе — погибли 20 детей

В Нигере (государство в Западной Африке) произошел пожар в одной из школ. Огонь охватил 21 учебный класс, около 20 детей оказались в ловушке, в результате чего погибли.

Инцидент произошел в городе Ниамей — столице Нигера. Школа состояла из небольших соломенных домов, которые служили классами. Всего в учебном заведении получают образование 800 учеников

— Погибло 20 человек, в основном это маленькие дети, — сказал руководитель пожарной службы Нигера Бако Бубакар.

Сейчас спасатели уже ликвидировали пожар. Причина возгорания пока не сообщается.

Смертельный пожар в Житомире

В начале апреля в Житомире произошел пожар в многоэтажке. Люди увидели дым из соседней квартиры и сообщили об этом на линию ГСЧС.

Пожарным удалось спасти владельца дома, однако его 46-летнего сына нашли мертвым.