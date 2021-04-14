У Нігері сталася пожежа у школі – загинули 20 дітей

У Нігері (держава у Західній Африці) сталася пожежа в одній зі шкіл. Вогонь охопив 21 навчальний клас, близько 20 дітей опинилися у пастці, внаслідок чого загинули.

Інцидент трапився у місті Ніамей – столиці Нігеру. Школа складалася з невеликих солом’яних будинків, які слугували класами. Загалом у навчальному закладі здобувають освіту 800 учнів.

– Загинуло 20 людей, переважно це маленькі діти, – сказав керівник пожежної служби Нігеру Бако Бубакар.

Наразі рятувальники вже ліквідували пожежу. Причину займання поки не повідомляють.

Смертельна пожежа у Житомирі

На початку квітня у Житомирі сталася пожежа у багатоповерхівці. Люди побачили дим з сусідньої квартири та повідомили про це на лінію ДСНС.

Пожежникам вдалося врятувати власника оселі, однак його 46-річного сина знайшли мертвим.