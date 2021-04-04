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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Отца спасли, сына нашли под обгоревшими вещами: подробности пожара в Житомире

Поздно вечером 3 апреля в Житомире произошел смертельный пожар в многоэтажке. Инцидент случился на улице Леха Качиньского.

Отца спасли, сына нашли под обгоревшими вещами: подробности пожара в Житомире

Спасателей вызвали соседи, увидевшие клубы черного дыма из окна квартиры на первом этаже.

Из задымленного помещения пожарным удалось спасти владельца квартиры.

После оказания первой медицинской помощи пенсионера с отравлением угарным газа госпитализировали в больницу.

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Соседи сообщили, что внутри может быть и 46-летний сын владельца.

Его обгоревшее тело нашли пол тушении пожара в последней комнате квартиры. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас устанавливается причина пожара. По предварительным данным, это могло быть неосторожное курение в квартире.

  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
  • Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся
Отца спасли, сына нашли под обгоревшими вещами: подробности пожара в Житомире / 5 фотографий

Смерть парня на Николаевщине

В конце марта в поселке Казанка Николаевской области с пасатели достали из-под железобетонной плиты тело погибшего парня, который помогал отцу разбирать кирпичи в заброшенном здании.

Мужчину с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали в приезда ГСЧС.

Жизнь 17-летнего подростка спасти не удалось. Для деблокирования тела дополнительно привлекался автокран и погрузчик.

Фото: Житомир Info

Источник: ГСЧС

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