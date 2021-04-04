Пожар в Житомире: сына нашли под обгоревшими вещами, отец спасся

Поздно вечером 3 апреля в Житомире произошел смертельный пожар в многоэтажке. Инцидент случился на улице Леха Качиньского.

Спасателей вызвали соседи, увидевшие клубы черного дыма из окна квартиры на первом этаже.

Из задымленного помещения пожарным удалось спасти владельца квартиры.

После оказания первой медицинской помощи пенсионера с отравлением угарным газа госпитализировали в больницу.

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Соседи сообщили, что внутри может быть и 46-летний сын владельца.

Его обгоревшее тело нашли пол тушении пожара в последней комнате квартиры. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас устанавливается причина пожара. По предварительным данным, это могло быть неосторожное курение в квартире.



















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Смерть парня на Николаевщине

В конце марта в поселке Казанка Николаевской области с пасатели достали из-под железобетонной плиты тело погибшего парня, который помогал отцу разбирать кирпичи в заброшенном здании.

Мужчину с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали в приезда ГСЧС.

Жизнь 17-летнего подростка спасти не удалось. Для деблокирования тела дополнительно привлекался автокран и погрузчик.

Фото: Житомир Info