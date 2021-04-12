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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Огонь охватил весь салон: в Дрогобыче во время движения загорелся автобус

11 апреля в городе Дрогобыч Львовской области во время движения загорелся автобус. Ожоги первой степени правой конечности получил водитель транспортного средства — мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

загорівся автобус у Дрогобичі

Огонь полностью охватил салон автобуса, а также уничтожил моторный отсек. Спасатели ГСЧС получили сообщение о происшествии в 16.40, через девять минут пожар был локализован, а в 16.55 полностью ликвидирован.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.

  • В Дрогобыче во время движения загорелся автобус
  • загорівся автобус у Дрогобичі
  • В Дрогобыче во время движения загорелся автобус
  • загорівся автобус у Дрогобичі
Огонь охватил весь салон: в Дрогобыче во время движения загорелся автобус / 2 фотографии
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Пожар в Запорожье

В ночь на 5 апреля в Запорожье произошел пожар в жилом доме — загорелась квартира на пятом этаже. Огонь охватил площадь 20 кв. м. В результате чрезвычайной ситуации погибли три человека.

Похожая ситуация также произошла в конце марта в Черкасской области. Тогда в результате пожара в жилом доме также погибли три человека, двое из них — дети.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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