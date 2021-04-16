МИД Британии вызвало посла РФ из-за наращивания войск возле границ Украины

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина из-за наращивания войск РФ возле украинских границ.

Такое решение связано с беспокойством Великобритании относительно злонамеренной деятельности Российской Федерации. В частности из-за кибератаки, вмешательств в выборы президента США в 2020 году и наращивания военных сил возле государственной границы Украины, а также в незаконно аннексированном Крыму.

В ведомстве также заявили, что такие действия России — опасные и дестабилизирующие. В то же время в МИД Великобритании требуют, чтобы Россия прекратила провокации, снизила напряженность возле украинских границ, а также начала выполнять свои международные обязательства.

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В МИД Великобритании российскому послу дали понять, что Лондон поддерживает санкции США против Российской Федерации.

Активизация войск России

В конце марта стало известно, что Россия наращивает войска возле государственных границ Украины. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что под ударом могут оказаться несколько регионов.

В частности северные, восточные и южные области Украины. По его словам, сосредоточение такого количества войск представляет серьезную угрозу военной безопасности Украины.

Источник: Правительство Великобритании