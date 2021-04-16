МЗС Британії викликало посла РФ через нарощування військ біля кордонів України

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало російського посла Андрія Келіна через нарощування військ РФ біля українських кордонів.

Таке рішення пов’язано з занепокоєнням Великої Британії щодо зловмисної діяльності Російської Федерації. Зокрема через кібератаки, втручання у вибори президента США у 2020 році та нарощування військових сил біля державного кордону України, а також у незаконно анексованому Криму.

У відомстві також заявили, що такі дії Росії – небезпечні та дестабілізуючі. Водночас в МЗС Великої Британії вимагають, щоб Росія припинила провокації, знизила напруженість біля українських кордонів, а також почала виконувати свої міжнародні зобов’язання.

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У МЗС Великої Британії російському послу дали зрозуміти, що Лондон підтримує санкції США проти Російської Федерації.

Активізація військ Росії

Наприкінці березня стало відомо, що Росія нарощує війська біля державних кордонів України. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під ударом можуть опинитися декілька регіонів.

Зокрема північні, східні та південні області України. За його словами, зосередження такої кількості військ становить серйозну загрозу військовій безпеці України.

Джерело: Уряд Великої Британії