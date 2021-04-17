Два десантных корабля России вошли в Черное море через пролив Босфор

Два больших десантных корабля Северного флота РФ — Александр Отраковский и Кондопога прошли пролив Босфор в Турции. Затем корабли вошли в Черное море.

Катера береговой охраны Турции сопровождали российские военные корабли из соображений безопасности.

Турецкое СМИ сообщило, что боевые корабли направляются в сторону Севастополя.

Также в издании отметили, что военно-морское судно России Александр Отраковский вошло утром 16 апреля в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря. В то же время военный корабль Кондопога с бортовым номером 027 перешел через Босфор в 07.30.

Кроме того, 17 апреля РФ направила 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море.

Отряд российских судов прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в акваторию моря для якобы обучения.

Источник: Sabah