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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Два десантні кораблі Росії увійшли в Чорне море через протоку Босфор

Два великі десантні кораблі Північного флоту РФ – Олександр Отраківський та Кондопога пройшли протоку Босфор в Туреччині. Потім кораблі увійшли в Чорне море.

выйськовий корабель, росыйська агресія, чорне море

Катери берегової охорони Туреччини супроводжували російські військові кораблі з міркувань безпеки.

Турецьке ЗМІ повідомило, що бойові кораблі прямують в бік Севастополя.

Також у виданні наголосили, що військово-морське судно Росії Олександр Отраківский увійшло вранці 16 квітня в протоку Дарданелли з боку Егейського моря. Водночас військовий корабель Кондопога з бортовим номером 027 перейшов через Босфор о 07.30.

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Окрім того, 17 квітня РФ направила 15 кораблів Каспійської флотилії у Чорне море.

Загін російських суден пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці і зайшов в акваторію моря для нібито навчання.

Джерело: Sabah

Фото: Depositphotos

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