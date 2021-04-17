Два десантні кораблі Росії увійшли в Чорне море через протоку Босфор

Два великі десантні кораблі Північного флоту РФ – Олександр Отраківський та Кондопога пройшли протоку Босфор в Туреччині. Потім кораблі увійшли в Чорне море.

Катери берегової охорони Туреччини супроводжували російські військові кораблі з міркувань безпеки.

Турецьке ЗМІ повідомило, що бойові кораблі прямують в бік Севастополя.

Також у виданні наголосили, що військово-морське судно Росії Олександр Отраківский увійшло вранці 16 квітня в протоку Дарданелли з боку Егейського моря. Водночас військовий корабель Кондопога з бортовим номером 027 перейшов через Босфор о 07.30.

Окрім того, 17 квітня РФ направила 15 кораблів Каспійської флотилії у Чорне море.

Загін російських суден пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці і зайшов в акваторію моря для нібито навчання.

Джерело: Sabah