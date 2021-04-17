В Великобритании 17 апреля прощаются принцем Филиппом — мужем королевы Елизаветы II и герцогом Эдинбургским.

Из-за пандемии коронавируса количество участников погребальной церемонии будет ограничено. Она начнется в 15.00 по британскому времени и в 17.00 — по киевскому. На похоронах принца Филиппа, кроме декана Виндзора и архиепископа Кентерберийского, будут присутствовать только около 30 человек королевской семьи.

Среди них принц Гарри, который прилетел на похороны из США, правда без своей жены Меган Маркл, поскольку врачи не рекомендовали ей лететь из-за беременности. Все участники церемонии должны быть в масках и сохранять социальную дистанцию.

В 16.45 по киевскому времени гроб принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка, члены королевской семьи пойдут в часовню Святого Георгия пешком, а королева подъедет на автомобиле отдельно.

После этого гроб внесут в часовню, на входе в которую будут стоять почетный караул и оркестр Стрелецкого полка, которые исполнят государственный гимн.

А в 17.00 по киевскому времени после установки гроба с принцем Филиппом начнется панихида. В это же время по всей стране пройдет минута молчания. Похоронят принца Филиппа в часовне Святого Георгия.

Смерть принца Филиппа

О смерти принца Филиппа стало известно 9 апреля. Супруг королевы Елизаветы II умер в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летия два месяца.

Здоровье принца Филиппа некоторое время медленно ухудшалось. В частности, в этом году он перенес операцию на сердце, после которой почти месяц находился в больнице.

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке 73 года. Это самый длинный королевский союз в истории Великобритании.

После смерти герцога Эдинбургского Букингемский дворец обнародовал речь королевы, в которой она отмечала, что все эти годы принц Филипп был ее надеждой и опорой.