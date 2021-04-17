У Великій Британії 17 квітня прощаються принцом Філіпом – чоловіком королеви Єлизавети ІІ і герцогом Единбурзьким.

Через пандемію коронавірусу кількість учасників поховальної церемонії буде обмежена. Вона розпочнеться о 15.00 за британським часом і о 17.00 – за київським. На похороні принца Філіпа, крім декана Віндзора і архієпископа Кентерберійського, будуть присутні тільки близько 30 людей королівської родини.

Серед них принц Гаррі, який прилетів на похорон з США, щоправда без своєї дружини Меган Маркл, оскільки лікарі не рекомендували їй летіти через вагітність. Усі учасники церемонії повинні бути у масках і зберігати соціальну дистанцію.

О 16.45 за київським часом труну принца Філіпа винесуть із Віндзорського замку, члени королівської сім’ї підуть до каплиці Святого Георгія, пішки а королева під’їде автомобілем окремо.

Після цього труну занесуть до каплиці, на вході до якої стоятимуть почесна варта і оркестр Стрілецького полку, які виконають державний гімн.

А о 17.00 за київським часом після встановлення труни з принцом Філіпом розпочнеться панахида. У цей же час по всій країні пройде хвилина мовчання. Поховають принца Філіпа у каплиці Святого Георгія.

Смерть принца Філіпа

Про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Чоловік королеви Єлизавети ІІ помер у віці 99 років, не доживши до свого 100-річчя два місяці.

Здоров’я принца Філіпа деякий час поволі погіршувалось. Зокрема, цьогоріч він переніс операцію на серці, після якої майже місяць перебував у лікарні.

Принц Філіп та королева Єлизавета II прожили у шлюбі 73 роки. Це найдовший королівський союз в історії Великої Британії.

Після смерті герцога Единбурзького Букінгемський палац оприлюднив промову королеви, у якій вона зазначала, що усі ці роки принц Філіп був її надією та опорою.