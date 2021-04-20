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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Еще одна эскалация со стороны РФ: госдеп США о запрете выходить судам в Черное море

Еще одна эскалация со стороны РФ: госдеп США о запрете выходить судам в Черное море

В Госдепартаменте США считают закрытие части Черного моря для иностранных кораблей неспровоцированной эскалацией со стороны России.

США обеспокоены планами РФ блокировать проход иностранных судов в акваторию моря для якобы морских учений.

Такое мнение высказал представитель американского госдепа Нед Прайс, добавив, что РФ создает препятствия работе украинских портов в Азовском море.

— Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность в связи с планами России блокировать иностранные военно-морские корабли и государственные суда в некоторых частях Черного моря, — заявил он.

По словам чиновника, это еще одна неспровоцированная эскалация в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины.

В то же время Прайс добавил, что такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне наращивания российских войск в оккупированном Крыму и вблизи госграниц Украины.

— Продолжающая сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы, — отметил он.

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США призывают российскую сторону прекратить угрозы судам в регионе и наращивание сил на Востоке Украины.

Корабли РФ в Черном море

Накануне российские корабли зашли в Черное море под предлогом военных учений. В составе морских сил РФ — суда обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

Всего в апреле Россия планирует провести около 4 тыс. подобных учений.

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