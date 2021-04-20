Ще одна ескалація з боку РФ: держдеп США про заборону виходити суднам у Чорне море

У Держдепартаменті США вважають закриття частини Чорного моря для іноземних кораблів неспровокованою ескалацією з боку Росії.

Штати стурбовані планами РФ блокувати прохід іноземних суден у акваторію моря для нібито морських навчань.

Таку думку висловив представник американського держдепу Нед Прайс, додавши, що РФ створює перешкоди роботі українських портів в Азовському морі.

– Сполучені Штати висловлюють глибоку стурбованість у зв’язку з планами Росії блокувати іноземні військово-морські кораблі і державні судна в деяких частинах Чорного моря, – заявив він.

За словами чиновника, це є ще одна неспровокована ескалація в триваючій кампанії Москви з підриву і дестабілізації України.

Водночас Прайс додав, що такий розвиток подій викликає особливу тривогу на тлі нарощування російських військ в окупованому Криму і поблизу держкордонів України.

– Триваюча стриманість України перед обличчям російських провокацій заслуговує похвали, – зазначив він.

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США закликають російську сторону припинити загрози суднам в регіоні та нарощування сил на Сході України.

Кораблі РФ у Чорному морі

Напередодні російські кораблі зайшли в Чорне море під приводом військових навчань. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Загалом у квітні Росія планує провести близько 4 тис. подібних навчань.