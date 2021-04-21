Глава Европарламента призвал Россию “сделать шаг назад” в эскалации Украины

Россия должна отвести войска от Украины и прекратить нагнетать ситуацию. Об этом, во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил президент Европейского парламента Давид Сассоли.

В частности, Сассоли в своем выступлении обратился к России и призвал ее сделать шаг назад в эскалации.

— Весь мир наблюдает за тревожной по своим масштабам концентрацией российских войск вдоль восточных границ Украины и на территориях, которые были у нее незаконно аннексированы. Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств, — заявил президент Европарламента.

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Также он напомнил, что европейские страны являются союзниками друг для друга, которые всегда объединялись перед трудностями или угрозами.

Агрессия России против Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о ситуации на Донбассе.

По его словам, Украина не хочет войны и никогда не начнет ее первой, однако она готова к этому. Также Зеленский заявил, что сейчас Украина понимает все возможные сценарии и знает, что делать при любом развитии ситуации.

Источник: Евгения Кравчук

Фото: Евгения Кравчук