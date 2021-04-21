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Факти / Світ
Оксана Тесленко |

Глава Європарламенту закликав Росію “зробити крок назад” в ескалації України

Глава Європарламенту закликав Росію “зробити крок назад” в ескалації України

Росія повинна відвести війська від України і припинити нагнітати ситуацію. Про це, під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомив президент Європейського парламенту Давид Сассолі.

Зокрема, Сассолі в своєму виступі звернувся до Росії і закликав її зробити крок назад в ескалації.

– Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань, – заявив президент Європарламенту.

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Також він нагадав, що європейські країни є союзниками один для одного, які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами.

Агресія Росії проти України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про ситуацію на Донбасі.

За його словами, Україна не хоче війни й ніколи не почне її першою, однак вона готова до цього.  Також Зеленський заявив, що наразі Україна розуміє всі можливі сценарії та знає, що робити за будь-якого розвитку подій.

Джерело: Євгенія Кравчук

Фото: Євгенія Кравчук

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