Глава Європарламенту закликав Росію “зробити крок назад” в ескалації України

Росія повинна відвести війська від України і припинити нагнітати ситуацію. Про це, під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомив президент Європейського парламенту Давид Сассолі.
Зокрема, Сассолі в своєму виступі звернувся до Росії і закликав її зробити крок назад в ескалації.
– Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань, – заявив президент Європарламенту.
Також він нагадав, що європейські країни є союзниками один для одного, які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами.
Агресія Росії проти України
Нещодавно президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про ситуацію на Донбасі.
За його словами, Україна не хоче війни й ніколи не почне її першою, однак вона готова до цього. Також Зеленський заявив, що наразі Україна розуміє всі можливі сценарії та знає, що робити за будь-якого розвитку подій.
Джерело: Євгенія Кравчук
Фото: Євгенія Кравчук