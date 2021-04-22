Ізраїль завдав ударів по цілях Сирії у відповідь на ракетний напад

У ніч на 22 квітня на півночі пустелі Негев в Ізраїлі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, пролунали сирени тривоги.

Мешканці всієї країни, зокрема Єрусалима та інших центральних населених пунктів, повідомляли про гучні вибухи, що трясли будинки. Інформації щодо потерпілих не надходило.

За повідомленнями армії оборони Ізраїлю, Сирія запустила ракету, що приземлилася поблизу міста Дімон, де знаходиться ядерний реактор.

У відповідь на запущену ракету армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілях у Сирії.

— Ракета класу земля-повітря була випущена з Сирії у район південного ізраїльського Негева. У відповідь ми завдали удару у батарею, з якої була запущена ракета, і у додаткові батареї класу земля-повітря у Сирії, – повідомила армія Ізраїлю у Twitter.

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Атака на ядерний завод в Ірані

Аварія на іранському ядерному об’єкті у місті Натанз сталася внаслідок вибуху, організованого ізраїльською стороною. З таким твердженням виступила американська газета The New York Times, посилаючись на власні джерела.

У публікації зазначено, що “відключення електроенергії, найімовірніше, були спричинені свідомо спланованим вибухом”.