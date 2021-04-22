Макрона прервали из-за Путина на климатическом саммите — все резко надели маски

На климатическом саммите прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

После чего с определенной заминкой началось выступление президента РФ Владимира Путина.

Более того, именно перед речью Путина все присутствующие сразу надели маски, в частности госсекретарь США Энтони Блинкен и президент США Джо Байден.

Когда Путин закончил свою речь, то организаторы возобновили выступление Макрона.

Организаторы трансляции объяснили такую заминку техническими проблемами.

Климатический саммит

22 апреля начался двухдневный виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена. Приглашение на саммит получили лидеры 40 стран. Ключевой темой обсуждения стало сдерживание роста температуры на планете.

Трансляцию Международного саммита по вопросам климата — смотрите на Фактах ICTV.