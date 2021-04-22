В четверг, 22 апреля, начнется двухдневный виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена.

Глобальное событие посвящено вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

Ключевой темой обсуждения станет сдерживание роста температуры на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

Приглашение на саммит получили лидеры 40 стран — Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Южной Кореи, Канады, Индии и других. Свое участие в саммите подтвердили лидеры Китая Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин.

Трансляция климатического саммита

На фоне пандемии коронавируса Джо Байден решил выбрать видео-формат встречи президентов.

Онлайн-трансляция саммита на странице Фактов ICTV в YouTube будет идти с синхронным украинским переводом.

Начало встречи — 15.00 по киевскому времени.

Климатическая политика Байдена

Еще во время избирательной кампании осенью 2020 года Джо Байден дал знать, что климатическая политика занимает одно из приоритетных мест в его программе.

После победы на выборах президента США одним из первых он подписал указ о возвращении страны к Парижскому климатическому соглашению.

Климатический саммит 22 апреля станет подготовительным этапом к очередной Конференции ООН по климату, которая состоится в ноябре этого года.

Кроме этого, участие лидеров 40 стран покажет важность совместных действий в сфере климата.

Участие Билла Гейтса

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что в климатическом саммите примет участие миллиардер Билл Гейтс.

Соучредитель компании Microsoft также получил приглашение от президента США.

Билл Гейтс выступит во второй день саммита и затронет тему развития чистых технологий. В эту отрасль он инвестировал около $2 млрд.