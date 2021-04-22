В четверг, 22 апреля, начнется двухдневный виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена.
Глобальное событие посвящено вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.
Ключевой темой обсуждения станет сдерживание роста температуры на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.
Приглашение на саммит получили лидеры 40 стран — Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Южной Кореи, Канады, Индии и других. Свое участие в саммите подтвердили лидеры Китая Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин.
Трансляция климатического саммита
На фоне пандемии коронавируса Джо Байден решил выбрать видео-формат встречи президентов.
Онлайн-трансляция саммита на странице Фактов ICTV в YouTube будет идти с синхронным украинским переводом.
Начало встречи — 15.00 по киевскому времени.
Климатическая политика Байдена
Еще во время избирательной кампании осенью 2020 года Джо Байден дал знать, что климатическая политика занимает одно из приоритетных мест в его программе.
После победы на выборах президента США одним из первых он подписал указ о возвращении страны к Парижскому климатическому соглашению.
Климатический саммит 22 апреля станет подготовительным этапом к очередной Конференции ООН по климату, которая состоится в ноябре этого года.
Кроме этого, участие лидеров 40 стран покажет важность совместных действий в сфере климата.
Участие Билла Гейтса
Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что в климатическом саммите примет участие миллиардер Билл Гейтс.
Соучредитель компании Microsoft также получил приглашение от президента США.
Билл Гейтс выступит во второй день саммита и затронет тему развития чистых технологий. В эту отрасль он инвестировал около $2 млрд.