Макрона перервали через Путіна на кліматичному саміті – всі різко одягли маски

На кліматичному саміті перервали виступ президента Франції Еммануеля Макрона.

Після чого з певною затримкою розпочався виступ президента РФ Володимира Путіна.

Ба більше, саме перед промовою Путіна всі присутні одразу надягли маски, зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен і президент США Джо Байден.

Коли Путін закінчив свою промову, то організатори відновили виступ Макрона.

Організатори трансляції пояснили таку затримку технічними проблемами.

Кліматичний саміт

22 квітня розпочався дводенний віртуальний Лідерський саміт з питань клімату, створений за ініціативи президента США Джо Байдена. Запрошення на саміт отримали лідери 40 країн. Ключовою темою обговорення стала стримування зростання температури на планеті.

Трансляцію Міжнародного саміту з питань клімату – дивіться на Фактах ICTV.