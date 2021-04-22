Мир в состоянии красной тревоги: глава ООН о климатических изменениях

Мир сейчас находится в состоянии красной тревоги относительно климатических изменений.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Температура уже выросла до 1,5° С, что приводит нас ближе к катастрофе. Мы видим, что растет уровень моря, возникают тропические циклоны. Мы хотим, чтобы мир был в состоянии красной тревоги, потому что мы стоим на краю пропасти. Это значит, что мы везде должны прибегать к действиям. В каждой стране, в каждом регионе, в каждой области, — отметил глава ООН.

Он добавил, что страны должны поставить перед собой амбициозные цели в сфере экологии.

— Все страны должны поставить перед собой амбициозные цели для смягчения влияния климатических изменений на нашу жизнь, и достичь этих целей в течение следующих 10 лет, — подчеркнул Антониу Гутерреш.

Климатический саммит

22 апреля начался двухдневный виртуальный Международный саммит по вопросам климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена.

В рамках саммит уже выступил и сам Джо Байден. По его словам, США планируют до 2050 года прекратить вредные выбросы в атмосферу, но они не могут справиться с проблемой изменения климата самостоятельно.

Выступление Джо Байдена на Международном саммите по вопросам климата — смотрите на Фактах ICTV.