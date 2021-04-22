Соединенные Штаты Америки планируют до 2050 года прекратить вредные выбросы в атмосферу, но они не могут справиться с проблемой изменения климата самостоятельно.

Об этом во время выступления на Международном саммите по вопросам климата сообщил президент США Джо Байден.

— Цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить, в частности, экономический рост. США становятся на путь сокращения выбросов парниковых газов наполовину. Мы это можем сделать, если будем строить экономику не только лучшую, но и более здоровую и зеленую для планеты, — отметил он.

Также Джо Байден отметил, что вопросы изменения климата являются критически важными. Ведь, по словам ученых, это решающее десятилетие, когда мир должен принять решение для того, чтобы избежать самых худших последствий возможного кризиса.

— Мы ставим наш мир на путь безопасного и богатого будущего. Мир зависит от нас. Благосостояние наших сотрудников зависит от нас. Богатство наших экономик зависит от нас. Мы должны прямо сейчас перейти к решительным действиям, чтобы создать лучшее будущее. Поэтому каждая страна должна поставить климатические цели, которые создадут новые рабочие места и введут здоровую экономику, — добавил президент США.

Климатический саммит

22 апреля начался двухдневный виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата, созданный по инициативе президента США Джо Байдена. Он посвящен вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

Приглашение на саммит получили лидеры 40 стран. Ключевой темой обсуждения станет сдерживание роста температуры на планете.

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