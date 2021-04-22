Сполучені Штати Америки планують до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але вони не можуть впоратися з проблемою зміни клімату самостійно.

Про це під час виступу на Міжнародному саміті з питань клімату повідомив президент США Джо Байден.

– Ціна бездіяльності світу в кліматичній кризі наростає, рішучі заходи дозволять забезпечити, зокрема, економічне зростання. США стають на шлях скорочення викидів парникових газів наполовину. Ми це можемо зробити, якщо розбудовуватимемо економіку не лише кращу, а ще й здоровішу і зеленішу для планети, – зазначив він.

Також Джо Байден зазначив, що питання зміни клімату є критично важливими. Адже, за словами науковців, це вирішальне десятиліття, коли світ повинен ухвалити рішення для того, щоб уникнути найгірших наслідків можливої кризи.

– Ми ставимо наш світ на шлях безпечного і багатого майбутнього. Світ залежить від нас. Добробут наших працівників залежить від нас. Багатство наших економік залежить від нас. Ми маємо просто зараз вдатися до рішучих дій, щоб створити краще майбутнє. Тому кожна країна повинна поставити кліматичні цілі, які створять нові робочі місця і запровадять здоровішу економіку, – додав президент США.

Кліматичний саміт

22 квітня розпочався дводенний віртуальний Лідерський саміт з питань клімату, створений за ініціативи президента США Джо Байдена. Він присвячений питанням клімату і адаптації до нових економічних викликів.

Запрошення на саміт отримали лідери 40 країн. Ключовою темою обговорення стане стримування зростання температури на планеті.

Трансляцію Міжнародного саміту з питань клімату, а також все, що потрібно знати про подію, – дивіться на Фактах ICTV.