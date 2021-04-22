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Факты / Мир / Росія
Євгенія Шапоренко |

РФ отведет войска от границы с Украиной

РФ отведет войска от границы с Украиной

Россия отведет войска от границы с Украиной в пятницу, 23 апреля. Речь идет о войсках Южного и Западного военных округов.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, “поскольку все поставленные цели достигнуты”.

— Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, — заявил Шойгу.

По его словам, войска начнут возвращать в пункты постоянной дислокации 23 апреля.

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