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Факти / Світ / Росія
Євгенія Шапоренко |

РФ відведе війська від кордону з Україною

РФ відведе війська від кордону з Україною

Росія відведе війська від кордону з Україною в п’ятницю, 23 квітня. Йдеться про війська Південного і Західного військових округів.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, він ухвалив рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах, “оскільки всі поставлені цілі досягнуті”.

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– Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю.  У зв’язку з цим мною ухвалено рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах, – заявив Шойгу.

За його словами, війська почнуть повертати в пункти постійної дислокації 23 квітня.

Агресія РФ щодо України

Наприкінці березня стало відомо про скупчення військ РФ біля українського кордону.

Західні партнери Києва засудили агресію Кремля.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

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