Сосредоточенных у границы российских войск недостаточно для полномасштабного наступления России.

К такому выводу пришли в Международной кризисной группе (ICG), аналитики считают, что вероятность повторения кровавого сценария 2014 низкая.

— Однако, наращивание войск может создать почву для противостояния, в котором Украине придется выбирать между бездействием перед лицом повторяющихся провокаций и действиями, которые Москва может использовать как повод для дальнейшей эскалации, — говорится в материале ICG.

Также аналитики ICG предполагают, что своими действиями на Донбассе Москва пытается вынудить Украину пойти на уступки и отмечают, что ни одна западная страна не хочет воевать с Россией, несмотря на свою обеспокоенность ситуацией.

Обращение президента Зеленского

20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, в котором обратился к Владимиру Путину и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Также Зеленский напомнил, что Россия отказалась поддержать полное прекращение огня и предложила встретиться на линии разграничения.