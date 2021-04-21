Несмотря на беспокойство и осуждение цивилизованного мира, российские войска продолжают опасные маневры вокруг Украины.

На этой неделе Москва наконец попыталась хоть как-то объяснить свои агрессивные действия. Все списали на учения НАТО, которые вот-вот начнутся в Европе.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, рядом с территорией России сосредоточено до 40 тыс. военнослужащих, 15 тыс. единиц оружия и военной техники. Объясняют, что это лишь реакция на угрозу.

Однако бывший чиновник Североатлантического альянса Джейми Ши отмечает большую разницу в поведении НАТО и России.

— Когда НАТО организовует обучение, оно всегда объявляет об этом публично и заблаговременно, и приглашает российских наблюдателей. Россия же не делала никаких предупреждений. Поэтому есть недостаток прозрачности, и это ведет к дестабилизации, — говорит Джейми Ши.

При этом стягивание российских войск к украинским границам продолжается. И по данным украинской разведки до 20 апреля там будет сконцентрировано 56 батальонных тактических групп и 110 тыс. бойцов.

Кроме того, сенат США заслушал отчет американской разведки о ситуации на наших границах.

— Это может быть одновременно попыткой запугать украинское руководство, а также сигналом Соединенным Штатам. В то же время количество накопленных войск уже является достаточным для ограниченного вторжения, — докладывает директор ЦРУ Уильям Бернс.

США объявили действия России чрезвычайной угрозой для национальной безопасности. Под санкции попали более трех десятков физических и юридических лиц. Также из Вашингтона выслали десять российских дипломатов. Москва отреагировала зеркально – тоже выслала десять дипломатов и наложила санкции на ряд американских чиновников.

Провокація з боку Росії та загроза повторного вторгнення її військових на територію України

Реакция Киева не заставила себя долго ждать – Владимир Зеленский совершил дипломатический визит в Париж и провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Договорились уже 19 апреля о встрече советников лидеров четверки.

В ответ на внешнюю угрозу в Украине тоже провели военные учения. Продолжаются провокации на всех фронтах.

Катера ФСБ пытались войти в конфликт с нашими моряками в Азовском море. 16 апреля в Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже на несколько часов задержали украинского консула, несмотря на его дипломатический статус. В конце концов, по надуманному обвинению в шпионаже консула выслали из России. В ответ Киев тоже высылает одного российского дипломата.

Провокация со стороны России, а также угроза повторного вторжения ее военных на территорию Украины растет. Но будут ли готовы к этому украинские власти и международное сообщество – покажет время.

Стягивание войск РФ к границам

Обострение у границ Украины продолжается. Кроме того, Россия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма. На это указывают данные международного сообщения для пилотов NOTAM.