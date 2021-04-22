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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Світ у стані червоної тривоги: глава ООН про кліматичні зміни

Світ у стані червоної тривоги: глава ООН про кліматичні зміни

Світ нині перебуває у стані червоної тривоги щодо кліматичних змін.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

– Температура уже зросла до 1,5° С, що приводить нас ближче до катастрофи. Ми бачимо, що зростає рівень моря, виникають тропічні циклони. Ми хочемо, щоб світ був у стані червоної тривоги, бо ми стоїмо на краю прірви. Це означає, що ми маємо всюди вдаватися до дій. У кожній країні, у кожному регіоні, у кожній галузі, – зазначив глава ООН.

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Він додав, що країни повинні поставити перед собою амбіційні цілі у сфері екології.

– Всі країни мають поставити перед собою амбіційні цілі для пом’якшення впливу кліматичних змін на наше життя, і досягти цих цілей протягом наступних 10 років, – підкреслив Антоніу Гутерреш.

Кліматичний саміт

22 квітня розпочався дводенний віртуальний Міжнародний саміт з питань клімату, створений з ініціативи президента США Джо Байдена.

В рамках саміт вже виступив і сам Джо Байден. За його словами, США планують до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але вони не можуть впоратися з проблемою зміни клімату самостійно.

Виступ Джо Байдена на Міжнародному саміті з питань клімату – дивіться на Фактах ICTV.

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