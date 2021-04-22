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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Европейский Союз будет углеродно-нейтральным до 2050 года — Меркель

Ангела Меркель

До 2050 года Европейский Союз должен стать углеродно-нейтральным. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на Международном саммите по вопросам климата.

В то же время она также заявила, что со своей стороны Германия уже сократила свои выбросы в атмосферу на 40%, а до 2038 года планирует прекратить использовать уголь.

— Вы знаете, что Германия уже сократила свои выбросы в атмосферу на 40% по сравнению с 2019 годом. Уже вскоре, до 2050 года Евросоюз будет углеродно-нейтральным. Поэтому уже в 2030 году мы хотим сократить на 55% выбросы в атмосферу по сравнению с 1990 годом, — добавила Меркель.

Кроме того, канцелер отметила, что после того, как удастся преодолеть пандемию Covid-19, Германия будет вкладывать больше средств в возобновляемые источники энергии, а не в уголь.

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Выступление Байдена на саммите

Президент США Джо Байден также выступил на Международном климатическом саммите. Он сообщил, что США планируют до 2050 года прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Кроме того, он отметил, что каждая страна должна поставить климатические цели, которые создадут новые рабочие места и введут здоровую экономику.

Фото: Depositphotos

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