Європейський Союз буде вуглецево-нейтральним до 2050 року – Меркель

До 2050 року Європейський Союз повинен стати вуглецево-нейтральним. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель на Міжнародному саміті з питань клімату.

Водночас вона також заявила, що зі свого боку Німеччина вже скоротила свої викиди в атмосферу на 40%, а до 2038 року планує припинити використовувати вугілля.

– Ви знаєте, що Німеччина вже скоротила свої викиди в атмосферу на 40%, порівняно з 2019 роком. Вже незабаром, до 2050 року Євросоюз буде вуглецево-нейтральним. Тому вже у 2030 році ми хочемо скоротити на 55% викиди в атмосферу, порівняно з 1990 роком, – додала Меркель.

Крім того, канцелер зазначила, що після того, як вдасться подолати пандемію Covid-19, Німеччина вкладатиме більше коштів у відновлювальні джерела енергії, а не у вугілля.

Виступ Байдена на саміті

Президент США Джо Байден також виступив на Міжнародному кліматичному саміті. Він повідомив, що США планують до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

Крім того, він наголосив, що кожна країна повинна поставити кліматичні цілі, які створять нові робочі місця і запровадять здоровішу економіку.