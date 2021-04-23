У Чехії знову облили кетчупом російське консульство

23 квітня у чеському місті Брно облили кетчупом консульство Російської Федерації. Хто це зробив, поки невідомо, оскільки триває розслідування.

– Ми розслідуємо справу як заподіяння шкоди чужому майну, – повідомили в поліції.

Vandalové postříkali plot u budovy ruského konzulátu v Brně kečupem. Případ řeší policie. O víkendu byla takto poničená i ambasáda v Praze. Mělo jít o symbol 2 mrtvých při výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. Česko z něj podezřívá ruské zpravodajce. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/tlyU5KIk3S — Alena Hesová (@___Alis___) April 23, 2021

Кілька днів тому аналогічний випадок стався в Празі. Сім чоловіків облили кетчупом російське посольство. Поліція згодом затримала підозрюваних, яких вважають причетними до акції.

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Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили в коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а “режим Путіна зробив терористичний акт в Чехії”.

Вибухи під Врбетіце

Склад №16 на комплексі Врбетіце вибухнув 16 жовтня 2014 року, другий склад №12 – 3 грудня того ж року.

Тоді постраждали десятки місцевих жителів, двоє громадян Чехії загинули.

Чеські правоохоронці заявили, що підозрюють офіцерів російської спецслужби ГРУ у причетності до вибуху складів боєприпасів на комплексі Врбетіце.

Через це днями Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів з країни, оскільки їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

Джерело: DenikN