Чехия будет требовать от России компенсацию за взрывы в Врбетице, депутаты нижней палаты приняли соответствующее постановление, а также призвали правительство уменьшить количество российских дипломатов в стране.

Читайте Чехия допустила введение новых мер против РФ после высылки дипломатов

Постановление предусматривает, что правительство страны потребует от РФ материальную компенсацию за причиненный ущерб, восстановительные работы после теракта, а также компенсацию за пострадавших.

— Мы гордая страна, и мы будем защищаться, — отметил глава партии Христианско-демократический союз Ян Бартошек.

Высылка российских дипломатов

17 апреля стало известно о том, что МИД Чехии высылает 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для этого решения стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году, во время которых погибли два человека.

Также полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании.

Источник: iDnes.cz