В Великобритании с мая начнут действовать Covid-паспорта

До 17 мая этого года жители Англии смогут получить Covid-паспорта для путешествий за границу. Это позволит британцам не проходить карантин и не сдавать тест на антитела.

Covid-паспорта будут отличаться от внутренних сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса.

По словам министра транспорта Гранта Шаппса, данные паспорта будут обязательным пунктом для того, чтобы британцы смогли летать за границу и возвращаться. Он считает, что это лучший способ для открытия границ.

Сейчас британцам запрещено путешествовать за границу. Те, кто возвращаются в страну, должны пройти карантин в течение 10 дней.

Предварительно, Covid-паспорта могут появиться в начале мая, а о новых правилах и ограничения относительно пересечения границы станет известно 17 мая.

Введение Covid-паспортов

Франция станет первой страной, которая введет Covid-паспорта.

В частности, специальное мобильное приложение TousAntiCovid испытывают на рейсах Air France и Air Corsica к Аяччо на Корсике, а затем на рейсах в французских иностранных департаментах.

В течение двух недель правительство Франции планирует протестировать приложение с соседними странами ЕС.

Кроме этого, с 15 февраля начали действовать правила обязательного размещения в специально выделенных гостиницах на 10-дневный карантин тех, кто приезжает из стран с высоким риском заражения коронавируса.

Источник: The Guardian