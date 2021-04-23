В Англії з травня почнуть діяти Covid-паспорти

До 17 травня цього року мешканці Англії зможуть отримати Covid-паспорти для подорожей за кордон. Це дозволить британцям не проходити карантин й не здавати тест на антитіла.

Covid-паспорти будуть відрізнятися від внутрішніх сертифікатів про проходження вакцинації проти коронавірусу.

За словами міністра транспорту Гранта Шаппса, такі паспорти будуть обов’язковим пунктом для того, аби британці змогли літати за кордон та повертатися. Він вважає, що це найкращий спосіб для відкриття кордонів.

Наразі британцям заборонено подорожувати за кордон. Ті, хто повертаються в країну, повинні пройти карантин протягом 10 днів.

Попередньо, Covid-паспорти можуть з’явитися на початку травня, а про нові правила та обмеження щодо перетину кордону стане відомо 17 травня.

Запровадження Covid-паспортів

Франція стане першою країною, яка запровадить Covid-паспорти.

Зокрема, спеціальний мобільний додаток TousAntiCovid випробують на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів.

Протягом двох тижнів уряд Франції планує протестувати застосунок із сусідніми країнами ЄС.

Крім того, 15 лютого почали діяти правила обов’язкового розміщення в спеціально виділених готелях на 10-денний карантин тих, хто приїжджає з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Джерело: The Guardian