Комендантский час в случае опасности: Германия снова усилила карантин

Германия официально унифицировала карантинные ограничения. Теперь при высоких показателях инфицирования будут вводить общенациональный комендантский час.

Закон о защите от инфекционных болезней в новой редакции вступил в силу с полуночи 24 апреля.

До этого в Германии усиление или ослабление карантина определялось на уровне земельных правительств.

Что предусматривает карантин в Германии

Локдаун будут усиливать тогда, когда три дня подряд показатель количества новых случаев заражения Covid-19 в регионе превышать 100 на 100 тыс. населения в неделю.

А вот для ослабления локдауна снижение рискованного уровня заболеваемости должны фиксировать в течение пяти дней.

Комендантский час

Согласно закону, комендантский час в Германии предусматривает запрет выходить из дома после полуночи и до 5.00 утра.

Медицинская помощь и выполнение профессиональных обязанностей — единственные причины, когда разрешено нарушить комендантский час.

Прогулки и пробежки один запрещаются уже после 22.00 вечера.

Другие ограничения

После усиления локдауна в Германии закроются все развлекательные и культурные учреждения, будут работать только магазины с продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.

Владельцы бизнесов, сосредоточенных на офисной работе, обязаны обеспечивать своих работников экспресс-тестами на коронавирус.

Школы переведут на дистанционную форму обучения, если будут фиксировать 165 случаев заражения 100 тыс. населения за неделю.

Реакция на локдаун в Германии

Предварительно карантинные нововведения будут действовать до 30 июня. Отмечается, что правительства федеральных земель могут только усиливать их, но не ослаблять.

Во время выступления в бундестаге 16 апреля канцлер Ангела Меркель поддержала усиление локдауна в Германии.

Тогда выступление Меркель сопровождался негодующими выкриками парламентариев.

Кроме критики в обществе, на закон уже поданы жалобы в Конституционный суд Германии.