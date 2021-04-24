Комендантский час в случае опасности: Германия снова усилила карантин

Германия официально унифицировала карантинные ограничения. Теперь при высоких показателях инфицирования будут вводить общенациональный комендантский час.
Закон о защите от инфекционных болезней в новой редакции вступил в силу с полуночи 24 апреля.
До этого в Германии усиление или ослабление карантина определялось на уровне земельных правительств.
Что предусматривает карантин в Германии
Локдаун будут усиливать тогда, когда три дня подряд показатель количества новых случаев заражения Covid-19 в регионе превышать 100 на 100 тыс. населения в неделю.
А вот для ослабления локдауна снижение рискованного уровня заболеваемости должны фиксировать в течение пяти дней.
Комендантский час
Согласно закону, комендантский час в Германии предусматривает запрет выходить из дома после полуночи и до 5.00 утра.
Медицинская помощь и выполнение профессиональных обязанностей — единственные причины, когда разрешено нарушить комендантский час.
Прогулки и пробежки один запрещаются уже после 22.00 вечера.
Другие ограничения
После усиления локдауна в Германии закроются все развлекательные и культурные учреждения, будут работать только магазины с продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.
Владельцы бизнесов, сосредоточенных на офисной работе, обязаны обеспечивать своих работников экспресс-тестами на коронавирус.
Школы переведут на дистанционную форму обучения, если будут фиксировать 165 случаев заражения 100 тыс. населения за неделю.
Реакция на локдаун в Германии
Предварительно карантинные нововведения будут действовать до 30 июня. Отмечается, что правительства федеральных земель могут только усиливать их, но не ослаблять.
Во время выступления в бундестаге 16 апреля канцлер Ангела Меркель поддержала усиление локдауна в Германии.
Тогда выступление Меркель сопровождался негодующими выкриками парламентариев.
Кроме критики в обществе, на закон уже поданы жалобы в Конституционный суд Германии.