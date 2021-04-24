Комендантська година у разі небезпеки: Німеччина знову посилила карантин

Німеччина офіційно уніфікувала карантинні обмеження. Відтепер за умови високих показників інфікування діятиме загальнонаціональна комендантська година.
Закон про захист від інфекційних хвороб у новій редакції набув чинності з опівночі 24 квітня.
До цього в Німеччині посилення або послаблення карантину визначалося на рівні земельних урядів.
Що передбачає карантин в Німеччині
Локдаун посилюватимуть тоді, коли бодай три дні поспіль показник кількості нових випадків зараження Covid-19 у регіоні перевищуватиме 100 на 100 тисяч населення за тиждень.
А от для послаблення локдауну зниження ризикованого рівня захворюваності мають фіксувати впродовж п’яти днів.
Комендантська година
Згідно з законом, комендантська година в Німеччині передбачає заборону виходити з дому після опівночі і до 5.00 ранку. Медична допомога та виконання професійних обов’язків – єдині причини, коли дозволено порушити комендантську годину.
Прогулянки та пробіжки наодинці забороняються вже після 22.00 вечора.
Інші обмеження
Після посилення локдауну в Німеччині зачиняться усі розважальні і культурні установи, працюватимуть лише магазини з продуктами, ліками і товарами першох необхідності.
Власники бізнесів, зосереджених на офісній роботі, зобов’язані забезпечувати своїх працівників експрес-тестами на коронавірус.
Школи переведуть на дистанційну форму навчання, якщо фіксуватимуть 165 випадків зараження на 100 тисяч населення за тижень.
Реакція на локдаун в Німеччині
Попередньо карантинні нововведення діятимуть до 30 червня. Зазначається, що уряди федеральних земель можуть лише посилювати їх, але не послаблювати.
Під час виступу в бундестазі 16 квітня канцлер Ангела Меркель підтримала посилення локдауну в Німеччині.
Тоді виступ Меркель супроводжувався ганебними вигуками парламентаріїв.
Окрім критики в суспільстві, на закон вже подано скарги до Конституційного суду Німеччини.