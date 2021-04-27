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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Тільки без Донбасу: у Кремлі не відкидають зустріч Зеленського та Путіна

Зеленський Путін

У Кремлі вітають можливість проведення зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленський, однак питання Донбасу обговорювати відмовляються.

Про це 27 квітня заявив Дмитро Пєсков – прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна. За його словами, зустріч може стосуватися лише двосторонніх відносин між країнами.

Пєсков заявив, що “бажання розмовляти тільки вітається” і адміністрація президента РФ постійно контактує з Офісом президента України.

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– Діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, виходячи з мети пошуку врегулювання (ситуації, – Ред.) на південному сході України.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нещодавно Зеленський доручив організувати зустріч з Путіним. За його словами, все йде до того, що вона відбудеться.

Організацією займатиметься керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше він припускав, що зустріч може пройти на Донбасі.

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