Президент США Джо Байден планирует обсудить Украину во время встречи с Владимиром Путиным.
Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Байден выразил свою обеспокоенность относительно стягивания российских войск к украинской границе.
В этом разговоре Байден и предложил возможность переговоров с Путиным.
— Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину- ред.), Но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов, — сказал советник американского президента.
Встреча с Путиным
В Кремле не исключают возможности встречи Владимира Зеленского с Путиным, но вопрос Донбасса обсуждать отказываются.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и отметил, что встреча может касаться только двусторонних отношений между странами.
Источник: MSNBC