Президент США Джо Байден планирует обсудить Украину во время встречи с Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Байден выразил свою обеспокоенность относительно стягивания российских войск к украинской границе.

В этом разговоре Байден и предложил возможность переговоров с Путиным.

— Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину- ред.), Но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов, — сказал советник американского президента.

Встреча с Путиным

В Кремле не исключают возможности встречи Владимира Зеленского с Путиным, но вопрос Донбасса обсуждать отказываются.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и отметил, что встреча может касаться только двусторонних отношений между странами.

Источник: MSNBC