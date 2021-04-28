Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому изданию La Repubblica.

В нем он рассказал о российской агрессии, подготовке встречи с Владимиром Путиным, поддержке Европы и реформах в Украине.

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Об отводе Россией войск

Президент отметил, что сообщения об отводе российских войск от украинской границы к местам постоянной дислокации уменьшают напряжение. Но, по его мнению, нужно оценивать этот процесс по его результатам — напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено.

— Мы с первого дня этой кризисной ситуации говорили простую вещь — любое расширение агрессии и запугивание войсками не даст пользы никому. Сейчас в Европе есть только одна война — против нашей страны. Она длится уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать.

Владимир Зеленский отметил: Украина точно знает, как прийти к миру, но нужна политическая воля другой стороны. Он добавил, что гарантий спокойствия и полной безопасности на европейском континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине.

О встрече с Путиным

Глава государства заверил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным обязательно состоится. Ведь она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и крепкому миру.

О месте встречи и повестке дня переговоров пока ничего неизвестно. Но Владимир Зеленский не исключает варианта проведения встречи в Ватикане.

— Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу, — отметил президент.

О поддержке Европы

По мнению президента, сейчас Украина фактически говорит одним голосом с Европой, реагируя на российскую агрессию и попытки эскалации конфликта.

— Украина получила поддержку как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельных государств Европы. Но все же будем откровенны. Война на Донбассе длится восьмой год, мы постоянно теряем наших военных. Это нужно прекратить.

Но, по его словам, если до сих пор не удалось достичь мира и прекратить единственную войну в Европе, то это указывает на то, что нужно приложить к этому больше совместных усилий.

Владимир Зеленский убежден, что это крайне важно, прежде всего, с точки зрения евроатлантической безопасности.

О реформах

По словам главы государства, несмотря на все угрозы, Украина активно трансформируется, поскольку проведение реформ — это также один из инструментов защиты.

Поэтому он убежден, что сейчас нужно сделать все, что делали другие страны нашего региона, после распада советского лагеря.

Кроме того, Владимир Зеленский заверил, что инвестировать в Украину сейчас так же выгодно, как это было выгодно делать и в другие страны востока Европы, когда они двигались в Евросоюз.

Также он напомнил, что сейчас в Украине активно проводят земельную реформу, модернизируют финансовый сектор, обновляют инфраструктуру и развивают инструмент концессий.