Президент США Джо Байден планує обговорити Україну під час зустрічі Володимиром Путіним.
Про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
Салліван наголосив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Байден висловив свою стурбованість щодо стягування російських військ до українського кордону.
У цій розмові Байден і запропонував можливість переговорів з Путіним.
– Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну- ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висування публічних ультиматумів, – сказав радник американського президента.
Зустріч з Путіним
У Кремлі не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Путіним, але питання Донбасу обговорювати відмовляються.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков та наголосив, що зустріч може стосуватися лише двосторонніх відносин між країнами.
Джерело: MSNBC