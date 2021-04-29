Президент США Джо Байден планує обговорити Україну під час зустрічі Володимиром Путіним.

Про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван наголосив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Байден висловив свою стурбованість щодо стягування російських військ до українського кордону.

У цій розмові Байден і запропонував можливість переговорів з Путіним.

– Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну- ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висування публічних ультиматумів, – сказав радник американського президента.

Зустріч з Путіним

У Кремлі не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Путіним, але питання Донбасу обговорювати відмовляються.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков та наголосив, що зустріч може стосуватися лише двосторонніх відносин між країнами.

Джерело: MSNBC