19 апреля в пражском аэропорту Вацлава Гавела приземляется российский правительственный самолет Ил-96. Он прилетел, чтобы вывезти из Чехии 18 российских дипломатов с семьями.

Чехия навсегда выдворила этих людей за работу на российские спецслужбы.

– Я принял решение депортировать всех работников российского посольства, причастных, по данным нашей контрразведки, к Службе внешней разведки и Главному разведуправлению России, – комментирует вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек.

Также генеральный прокурор Чехии заявил, что собрано большое количество доказательств и после криминалистической экспертизы идентифицировано двух людей, которые стоят за атаками в Солсбери 2018 года. Речь идет об агентах ГРУ – Александре Мишкине и Анатолие Чепиге.

Одной из миссий для них стал подрыв склада боеприпасов. Оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву. На это указывает расследование чешских журналистов.

Итак, Чехия решила не только выслать из страны часть российских дипломатов, но и ударить по Москве экономически. В частности, запретила Росатому участвовать в тендере на строительство нового энергоблока – речь шла о контракте на $7 млрд. А также отказалась от покупки российской вакцины Sputnik V.

Кремль в ответ выслал домой два десятка чешских дипломатов из 135 человек.

Однако зачем же России такое количество дипломатов в маленькой Чехии? Под прикрытием дипломатического иммунитета там действовало целое логово разведчиков. И похожая ситуация в российских посольствах многих стран.

Прага решила идти ва-банк – до конца месяца территорию Чехии оставят еще 70 российских дипломатов. И призвала партнеров по НАТО в знак солидарности также изгнать русских.

Чехов поддержали словаки, поляки, болгары, американцы, прибалтийские страны. Россия в ответ стала высылать западных дипломатов. А Путин даже издал указ об ограничении трудоустройства россиян дипмиссиями “недружественных стран”.

Какая же в этой ситуации позиция Украины? В Киеве до сих пор работает посольство России. Хотя с 2016 года здесь фактически нет посла, но до сих пор работают российские дипломаты.

На прошлой неделе между Киевом и Москвой произошел дипломатический конфликт. Россия выгнала из Петербурга украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в попытке приобрести закрытую базу данных правоохранительных органов. В ответ Киев выслал старшего дипломата посольства РФ.

Чем же закончится взаимная высылка дипломатов? Западные государства, в том числе и Украина, в случае закрытия какого-то посольства могут взаимно представлять интересы друг друга в Москве. А вот кто согласится представлять Москву на Западе, если всех ее дипломатов выгонят – пока большой вопрос.

Россия закрыла Черное море на полгода

В Минобороны заявили, что с 24 апреля Россия на 6 месяцев закрывает три района Черного моря вокруг временно оккупированного Крыма для иностранных кораблей.