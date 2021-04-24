Россия на полгода закрывает три района Черного моря
Россия с 24 апреля на полгода закрывает для иностранных кораблей три района Черного моря вокруг временно оккупированного Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщают, что делают это для проведения военных учений.
Закрытыми для судоходства объявили районы у Западного Крыма, участки акватории от Севастополя до Гурзуфа, и у берегов Керченского полуострова.
МИД Украины назвал это грубым нарушением международного судоходства, а США призвали прекратить запугивать корабли в регионе.
Недавно Россия также ограничила и полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Они должны были действовать до 24 апреля.
2021-04-24
Теги: Аннексия Крыма, Крым, Росія, Черное море