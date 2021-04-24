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Россия на полгода закрывает три района Черного моря

Россия с 24 апреля на полгода закрывает для иностранных кораблей три района Черного моря вокруг временно оккупированного Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ. Сообщают, что делают это для проведения военных учений.

Закрытыми для судоходства объявили районы у Западного Крыма, участки акватории от Севастополя до Гурзуфа, и у берегов Керченского полуострова.

МИД Украины назвал это грубым нарушением международного судоходства, а США призвали прекратить запугивать корабли в регионе.

Недавно Россия также ограничила и полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Они должны были действовать до 24 апреля.

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