19 квітня у празькому аеропорту Вацлава Гавела приземляється російський урядовий літак Іл-96. Він прилетів, аби вивезти з Чехії 18 російських дипломатів із сім’ями.

Чехія назавжди витурила цих людей за роботу на російські спецслужби.

– Я прийняв рішення депортувати усіх працівників російського посольства, причетних, за даними нашої контррозвідки, до Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідуправління Росії, – коментує віце-прем’єр-міністр Чехії Ян Гамачек.

Також генеральний прокурор Чехії заявив, що зібрано велику кількість доказів та після криміналістичної експертизи ідентифіковано двох людей, які стоять за атаками у Солсбері 2018 року. Йдеться про агентів ГРУ – Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

Однією з місій для них став підрив складу боєприпасів. Зброя належала болгарському бізнесмену Еміліану Гебреву. На це вказує розслідування чеських журналістів.

Отож, Чехія вирішила не лише вислати з країни частину російських дипломатів, а й вдарити по Москві економічно. Зокрема заборонила Росатому брати участь у тендері на будівництво нового енергоблоку – йшлося про контракт на $7 млрд. А також відмовилась від купівлі російської вакцини Sputnik V.

Кремль у відповідь вислав додому два десятки чеських дипломатів із 135 чоловік.

Однак, навіщо ж Росії така кількість дипломатів у маленькій Чехії? Під прикриттям дипломатичного імунітету там діяло ціле лігво розвідників. І схожа ситуація в російських посольствах багатьох країн.

Прага вирішила йти ва-банк – до кінця місяця територію Чехії залишать ще 70 російських дипломатів. Та закликала партнерів з НАТО на знак солідарності також вигнати росіян.

Чехів підтримали словаки, поляки, болгари, американці, прибалтійські країни. Росія у відповідь почала висилати західних дипломатів. А Путін навіть видав указ про обмеження працевлаштування росіян дипмісіями “недружніх країн”.

Якою ж у цій ситуації є позиція України? У Києві досі працює російська амбасада. Хоч із 2016 року тут фактично немає посла, але досі працюють російські дипломати.

Минулого тижня між Києвом та Москвою стався дипломатичний конфлікт. Росія вигнала з Петербурга українського консула Олександра Сосонюка. Його звинуватили у спробі придбати закриту базу даних правоохоронних органів. У відповідь Київ вислав старшого дипломата посольства РФ.

Чим же закінчиться взаємна висилка дипломатів? Західні держави, зокрема й Україна, у разі закриття якогось посольства можуть взаємно представляти інтереси одна одній у Москві. А от хто зголоситься представляти Москву на Заході, якщо всіх її дипломатів виженуть – поки велике питання.

Росія закрила Чорне море на півроку

У Міноборони заявили, що з 24 квітня Росія на 6 місяців закриває три райони Чорного моря навколо тимчасово окупованого Криму для іноземних кораблів.