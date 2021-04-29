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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Папа Римский готов быть посредником: Ватикан о встрече Зеленского и Путина

Папа Римский готов быть посредником: Ватикан о встрече Зеленского и Путина

В Ватикане не слышали о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, однако готовы выступить в качестве посредника.

Об этом заявил дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре.

По его словам, Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече, но ему ничего не известно об этих переговорах. Папа всячески поддерживает мирные процессы.

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Сандри, который часто посещает Украину, добавил, что сейчас как посредник работает Минская группа.

— Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы, — отметил Сандри.

Также он напомнил, что Папа ранее уже был посредников при переговорах.

— Я вспоминаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, и других подобных встречах, — добавил кардинал.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он сказал одному иностранному изданию.

По мнению главы государства, эта встреча необходима для прекращения войны на Донбассе. А Ватикан — это идеальное место для диалога о мире.

Зеленский отметил, что встреча с президентом РФ обязательно произойдет. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах, а также когда и где будут согласованы шаги, которые ускорят мир — это открытые вопросы.

Источник: la Reppublica

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