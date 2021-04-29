Папа Римський готовий бути посередником: Ватикан про зустріч Зеленського і Путіна

У Ватикані не чули про зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна, однак готові виступити в якості посередника.

Про це заявив дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандрі.

За його словами, Папа Римський Франциск готовий бути посередником на зустрічі, але йому нічого не відомо про ці переговори. Папа всіляко підтримує мирні процеси.

Сандрі, який часто відвідує Україну, додав, що зараз як посередник працює Мінська група.

– Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи, – зазначив Сандрі.

Також він нагадав, що Папа раніше вже був посередником на переговорах.

– Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку, і інші подібні зустрічі, – додав кардинал.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися із Володимиром Путіним у Ватикані. Про це він сказав одному іноземному виданню.

На думку глави держави, ця зустріч необхідна для припинення війни на Донбасі. А Ватикан — це ідеальне місце для діалогу про мир.

Зеленський наголосив, що зустріч із президентом РФ обов’язково відбудеться. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах, а також коли і де будуть погоджені кроки, які прискорять мир, – це відкриті питання.

Джерело: la Reppublica