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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський пропонує провести зустріч з Путіним у Ватикані

Зеленський пропонує провести зустріч з Путіним у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Ватикані.

Глава держави переконаний, що ця зустріч необхідна, щоб припинити війну на Донбасі. На думку Володимира Зеленського, Ватикан — ідеальне місце для діалогу про мир.

– Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту.

Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті, – зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зустріч з президентом РФ обов’язково відбудеться. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах, а також коли і де будуть погоджені кроки, які прискорять мир, – це відкриті питання.

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Президент сподівається, що відповіді на них можна буде отримати відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії.

Зустріч Зеленського і Путіна

Днями президент України Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з Володимиром Путіним – президентом Росії. Організацією зустрічі повинен зайнятися керівник ОП Андрій Єрмак.

Ще раніше Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна. У Кремлі на таку пропозицію відреагували і заявили що готові прийняти президента України у Москві, щоб обговорити розвиток двосторонніх відносин між країнами.

Водночас Путін заявив: якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то спочатку йому потрібно провести переговори з “ЛНР” і “ДНР”.

Зі свого боку, президент України жорстко відповів на пропозицію Путіна, зазначивши, що жодних переговорів з терористами не буде.

Джерело: la Repubblica 

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