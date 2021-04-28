Зеленський пропонує провести зустріч з Путіним у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Ватикані.
Глава держави переконаний, що ця зустріч необхідна, щоб припинити війну на Донбасі. На думку Володимира Зеленського, Ватикан — ідеальне місце для діалогу про мир.
– Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту.
Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті, – зазначив президент.
Володимир Зеленський наголосив, що зустріч з президентом РФ обов’язково відбудеться. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах, а також коли і де будуть погоджені кроки, які прискорять мир, – це відкриті питання.
Президент сподівається, що відповіді на них можна буде отримати відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії.
Зустріч Зеленського і Путіна
Днями президент України Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з Володимиром Путіним – президентом Росії. Організацією зустрічі повинен зайнятися керівник ОП Андрій Єрмак.
Ще раніше Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна. У Кремлі на таку пропозицію відреагували і заявили що готові прийняти президента України у Москві, щоб обговорити розвиток двосторонніх відносин між країнами.
Водночас Путін заявив: якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то спочатку йому потрібно провести переговори з “ЛНР” і “ДНР”.
Зі свого боку, президент України жорстко відповів на пропозицію Путіна, зазначивши, що жодних переговорів з терористами не буде.
Джерело: la Repubblica