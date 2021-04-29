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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Встреча Зеленского и Путина может пройти в Иерусалиме или Вене — СМИ

Встреча Зеленского и Путина может пройти в Иерусалиме или Вене — СМИ

Для переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина рассматривается Иерусалим и Вена, сообщил информированный источник НВ.

Собеседник также заявил, что согласование повестки дня, места встречи и других деталей уже началось, но активная фаза подготовки стартует после майских праздников.

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По его словам, Вена и Иерусалим подходят с точки зрения безопасности и обеспечения равноправия сторон.

— Сейчас СМИ активно обсуждают, что мы предложили Ватикан, но это был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог ли Ватикан стать таким местом. Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать сложнее, — рассказал информатор.

Встреча Зеленского и Путина

28 апреля в Кремле отреагировали на предложение президента Украины встретиться на нейтральной территории.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что он не знает, готов ли президент РФ встретиться на нейтральной территории. По словам Пескова, Москва якобы не получала официального предложения от Киева.

Также в Кремле подчеркнули, не будут обсуждать ситуацию на Донбассе.

Источник: Новое время

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