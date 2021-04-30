Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана стабилизировалась

Ситуация в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана стабилизировалась.

Президент Кыргызстана Садир Жапаров заявил, что отправлять добровольцев в приграничные районы пока не нужно.

Об этом заявили в пресс-службе президента Кыргызстана Садыра Жапарова и отметили, что в Баткенской области находится рабочая группа, которая принимает меры для урегулирования конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что напряжение погасили в результате ведения переговоров.

— Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров. Правительственная рабочая группа продолжает свою работу, вся помощь, медикаменты, продукты доставляются в Баткенскую область без замедления, — сообщают в пресс-службе президента.

Конфликт на границе

Вооруженные столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана произошли после того, как подрались жители пограничного спорного водораспределительного пункта Главный.

Впоследствии, пограничная служба Кыргызстана заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран, в больницы госпитализировали уже 51 пострадавшего, три человека погибли.

Источник: пресс-служба президента Кыргызстана